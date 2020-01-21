كوجك: مصر تتجه لإصدار سندات بعائد متغير

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، في مقابلة مع "العربية" إن مصر تتجه لإصدار سندات بعائد متغير وفترات أطول.

وأكد نائب وزير المالية المصري أن وزارة المالية تدرس أفكاراً مطروحة عدة من بينها "سندات بآجال 3 و7 سنوات محلية وسندات بعائد متغير تتحرك بشكل تلقائي مع سعر الفائدة المعلن مع البنك المركزي".

واعتبر أن لدى المالية المصرية مرونة في إصدار مختلف أنواع السندات.

ووصف الموازنة العامة بأنها تسير بالاتجاه الصحيح في تحقيق مستهدفاتها المالية، للعام الثاني على التوالي، مؤكداً عمل وزارة المالية، على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بمقدرا 25% لتصل إلى 83%.

وقال إن مصر تخطط لطرح سندات خضراء بنهاية العام المالي الجاري، أي قبل نهاية يونيو 2020، في ظل مساعي الدولة إلى تنويع مصادر استدانتها وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

ويأتي إصدار سندات خضراء التي تستهدف تمويل مشروعات غير مضرة بالبيئة، في إطار مساعي الدولة لخفض تكلفة خدمة الدين عبر تنويع طروحاتها من أدوات الدين.

ويعد خفض تكلفة الاقتراض جزءا أساسيا من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأته في 2016، والذي استطاعت من خلاله الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

ورفعت مصر توقعات لنمو الاقتصاد للسنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 5.8 و5.9%، كما تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج السنة المقبلة.

وتتوقع مصر ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية إلى ما بين 5.8% و5.9% من معدل مستهدف في السابق قدره 5.6%.