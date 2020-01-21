هدنة "رقمية" بين باريس وواشنطن.. وماكرون: "مناقشة رائعة" مع ترمب

قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، الاثنين، إنه أجرى "مناقشة رائعة" مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول ضريبة رقمية تعتزم باريس فرضها، لافتا إلى أن البلدين سيعملان سويا لتفادي زيادة في الرسوم الجمركية.

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن ماكرون وترمب اتفقا على التراجع عن حرب محتملة للرسوم الجمركية حتى نهاية العام ومواصلة المفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الضريبة الرقمية أثناء تلك الفترة.

موضوع يهمك مررت فرنسا بشكل نهائي قانوناً جديداً يقضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، مثل غوغل وأمازون وفيسبوك، بالرغم من تهديدات من... فرنسا تقر ضريبة على عمالقة الإنترنت رغم تهديدات أميركا شركات



وأضاف المصدر قائلا "هما اتفقا على إعطاء فرصة للمفاوضات حتى نهاية العام. أثناء تلك الفترة، لن يكون هناك تصعيد للرسوم الجمركية".

وقررت فرنسا في يوليو/تموز تطبيق ضريبة بنسبة 3% على دخل الخدمات الرقمية الذي تحققه في فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (28 مليون دولار) في فرنسا و750 مليون يورو حول العالم. وهددت واشنطن بفرض ضرائب على منتجات فرنسية ردا على تلك الضريبة.

وقالت السلطات الفرنسية مرارا إن أي اتفاقية دولية بشأن الضريبة الرقمية يتم الوصول إليها في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستحل على الفور محل الضريبة الفرنسية.

وكانت مررت فرنسا بشكل نهائي، في يوليو الماضي، قانوناً جديداً يقضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، مثل غوغل وأمازون وفيسبوك، على الرغم من تهديدات من قبل الولايات المتحدة.

وكانت أشارت تقديرات مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن الضريبة الجديدة قد تجلب 400 مليون يورو هذا العام و650 مليوناً العام المقبل.