وزير الاتصالات السعودي: 5 شركات تقدمت للحصول على رخصة "الشبكات الافتراضية"

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه، في تصريحات لـ "العربية.نت" إن 5 شركات تقدمت حتى الآن للحصول على ترخيص مشغلي شبكات الاتصالات الافتراضية.

وأضاف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس، إن الشركات تستغرق بين 60 و90 يوما للانتهاء من عمليات التقدم للرخصة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة الاتصالات السعودية في 12 يناير الجاري، عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.