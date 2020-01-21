PWC: نحو 70% من عملياتنا من الطاقة المتجددة بـ2022

أكد الشريك المسؤول عن قطاع المدن والحكومات المحلية لدى PWC حازم جلال، في مقابلة مع "العربية" على هامش فعاليات دافوس 2020، أن التغير المناخي أصبح حقيقة واقعة، وهذا يتطلب مشاركة القطاع الخاص وجميع الشركات المحلية والعالمية، حيث بدأ بعضٌ منها في المنطقة بالإعلان عن أهداف قابلة للقياس.

وقال جلال إن شركة "PWC"، قد أعلنت عن التزامها بحلول عام 2022، أن تكون 70% من عملياتها من الطاقة المتجددة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 100% بحلول 2050.

وأشار إلى أن العديد من المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس، تتبنى مبادرات محلية لتقليل من الانبعاثات الكربونية سواء في قطاع التنقل أو في القطاعات الأخرى التي تسبب انبعاثات.

ونوه بأن بعض المدن العربية قد بدأت بالفعل تتبنى تقنيات حديثة، وبعض التطبيقات الفعلية للمدن الذكية، على سبيل المثال: في مكة المكرمة، قامت الهيئة الملكية لمكة المكرمة في فترة الحج، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية لاستخدام بيانات الهواتف لتتبع حركة الحجاج ، واستخدامها لإدارة الحشود.

كما أنه في مدينة دبي، هناك مبادرة دبي الذكية لاستخدام البيانات الحكومية وبيانات القطاع الخاص، لتعامل مع عدة قطاعات مثل قطاع النقل.