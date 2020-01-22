الإمارات تعتزم إنفاق 136.1 مليون دولار على البنية التحتية

تعتزم الإمارات إنفاق نحو 500 مليون درهم (136.1 مليون دولار) على البنية التحتية لزيادة قدرتها على تحمل مياه الأمطار الغزيرة، وفقا لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

ونقلت الصحيفة، أمس الثلاثاء، عن وزير تطوير البنية التحتية عبد الله بن محمد النعيمي قوله، إن سدودا وجسورا علوية ستُشيد لتخفيف التعطيل الناجم عن الفيضانات.

وأضاف "تعلمنا درسا جديدا بعد الأمطار الأخيرة، وبدأت بعض المشروعات بالفعل".

ولم يحدد تقرير الصحيفة مكان تشييد السدود والجسور. وذكر النعيمي، الذي تولى منصبه في 2016 وعمل في وزارة الأشغال العامة السابقة منذ 2005 على الأقل، أن العواصف كانت أسوأ ما شهد خلال عمله.

وذكرت الصحيفة أن السكان الذين لحقت بهم أضرار من الفيضانات في إمارة رأس الخيمة بشمال البلاد سيتلقون تعويضا.