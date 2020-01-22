الجدعان: 9 مليارات دولار سندات السعودية الدولية 2020

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه من المتوقع أن تطرح المملكة أدوات دين حكومية إضافية في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: "أعتقد أننا سنطرح (أدوات دين) في الأسواق العالمية بقيمة 9 مليارات دولار خلال العام الجاري، طرحنا منهم بالفعل 5 مليارات دولار، ويبقى 4 مليارات دولار".

وأوضح أن الطرح المتبقي قد يكون في صورة السندات التي جرى طرحها بالأمس، أو من خلال تمويل حكومي بديل.

وأضاف: "نحن راضون عن (الطرح)، تتبنى المملكة العربية السعودية استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بسوق الدين، سواء كان محليا أو دوليا".

وعبر عن اعتقاده أن طرح الأمس، أظهر بصورة واضحة أن الطلب على السندات السعودية مرتفع وصحي جدا. "وكنا سعداء ليس فقط بمستوى الطلب ولكن أيضا بمستوى التسعير".

وأشار إلى أن المستثمرين بدأوا يحددون أسعار (أدوات الدين) السعودية بطريقة صحيحة وتراجع السعر بصورة كبيرة مقارنة بإصدارات العام الماضي.

وأوضح أن المملكة تتحدث الآن مع مؤسسات التمويل الدولية للتأكد من "أن محفظتنا التمويلية متنوعة".

وأكد أن المملكة تفكر في طرح سندات باليورو وأيضا بالريال السعودي، وطرح صكوك أيضا، ولكن هذا الأمر يعتمد على ظروف السوق.

وقال إن "المعنويات إيجابية جدا. الطلب ايجابي جدا. وبدأنا في مشاهدة نتائج رؤية 2030. وتثبت الأرقام أن الإصلاح يُطبق (على أرض الواقع)".

وطرحت المملكة أمس سندات بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح، لآجال 7 و12 و35 عاماً، وهو أول إصدار سندات دولية لعام 2020. وتراوحت العوائد ما بين 2.54%، 2.88%، و3.84% على التوالي.

وردا على تراجع الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام ومدى تأثيرها على القطاع غير النفطي، أكد الجدعان أنه غير قلق على الإطلاق، فالإنفاق الحكومي يتراجع لكن الانخفاض قليل نسبيا. وتابع: "الأمر كله يتعلق بـ 30 مليار ريال من تريليون ريال".

وأوضح أن سبب هذا الإجراء هو نتائج الأعمال ذات الكفاءة التي قمنا بها خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي بدأت المملكة في جني ثمارها. وعزا أيضا هذا الأمر إلى إشراك القطاع الخاص. وتابع: "منحنا جزءا كبيرا من مشاريع في البنية التحتية خلال العامين الماضيين للقطاع الخاص، والآن هناك العديد من الأعمال جرى منحها للقطاع الخاص".

وفي حال ظهور أي تباطؤ أو ركود، فإن الحكومة مستعدة للتدخل، وفقا للجدعان، الذي أكد أن الحكومة تتميز بالمرونة، كما حدث في 2017، "فإننا ننفق عندما يكون هناك حاجة للإنفاق".

وعن الطرح حصة من شركة أرامكو في الأسواق الخارجية، قال لا أعتقد أن يحدث هذا الأمر قريبا.