صندوق الاستثمارات الروسي: السعودية من أفضل الوجهات الاستثمارية في الفترة المقبلة

توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي، كيريل ديمترييف، في لقائه مع "العربية" أن يشهد الاقتصاد العالمي نموا قويا هذا العام بدعم من إعلان المرحلة الأولى للاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بجانب اتفاق أوبك بلس بين روسيا والسعودية وباقي الدول المنتجة للبترول الذي يهدف للحفاظ على توازن السوق.

وأضاف أن اقتصادات الدول الناشئة ستشهد نموا جيدا هذا العام، مشيرا إلى أن القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية تعتبر فرصة جيدة للاستثمار.

وأشار ديمترييف إلى أن قطاع التكنولوجيا من أبرز القطاعات التي تجذب المستثمرين. وأضاف: "نحن نستثمر في التكنولوجيا المتقدمة، ونؤمن بنتائج الاستثمار في هذا القطاع. وقطاع التكنولوجيا والبنية التحتية من أبرز القطاعات المرشحة للنمو بقوة خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستشهد نموا جيدا خلال هذا العام، بجانب روسيا والسعودية، مشيرا إلى أن البلدين يعدان من أفضل الوجهات الاستثمارية لمعظم المستثمرين خلال الفترة المقبلة.