HSBC: الانتخابات الأميركية أهم أحداث 2020 المؤثرة بأسواق المال

أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في HSBC، سمير عساف على هامش أعمال قمة دافوس، أن الانتخابات الأميركية هذا العام ستكون العامل الأكبر المؤثر في الأسواق المالية، مشددا على أن تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الأسواق المالية ينحصر بوقت قصير فقط.

وقال:" الانتخابات الأميركية هي أهم أحداث 2020 بالإضافة إلى العلاقة الأميركية الصينية"، معتبرا أن الأوضاع الجيوسياسية تأثيرها محدود على الأسواق المالية قائلاً: " الأسوأ فيما يخص الأسواق المالية أصبح خلفنا".

وفي حين أعرب عساف عن تفاؤله باتفاقية التجارة بين أميركا والصين، إذ برأيه سيتأثر الاقتصاد إيجابا باتفاق التجارة العالمي، استبعد توقيع المرحلة الثانية من اتفاق التجارة في 2020.

وعن ملف بريكست، قال لا يوجد تأكيد على خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، لافتا إلى أن لدى بريطانيا والاتحاد الأوروبي 11 شهرا للوصول إلى اتفاق بريكست.

ورأى أن الاستثمار في العقار في لندن إضافة إلى أسهم الشركات البريطانية خاصة في قطاع البنية التحتية سيكون استثمارا ناجحا في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاستثمارات في العقار في لندن وضواحيها مهمة جدا، متوقعا أن تتجه الحكومة البريطانية للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية.

واستبعد حدوث تغير كبير على سعر صرف الجنيه الإسترليني مع الدولار هذا العام، مؤكدا أن حالة عدم اليقين ستبقى سائدة في ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست" حتى اللحظات الأخيرة.