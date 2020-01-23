العساف: السعودية دولة مؤثرة بالاقتصاد العالمي

أكد إبراهيم العساف، وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء، أن هناك توافقا قويا بين ما تقوم به السعودية وبين أجندة مجموعة العشرين.

وقال العساف في لقاء مع "العربية" على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" إن هناك دورا هاما للسعودية في مجموعة العشرين كونها دولة مانحة ونامية في الوقت نفسه.

وأوضح أن هموم السعودية، هي ذات الهموم والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، والأسواق الناشئة، وبالتالي فإن الموقع الاقتصادي للمملكة على خارطة العالم يعزز من حضورها الفاعل في مواجهة مختلف التحديات.

وقال إن السعودية من الدول المانحة المشاركة بفعالية بالنشاط المالي والاقتصادي الدولي، وموقعها في مجموعة العشرين موقع خاص وأجندة مجموعة العشرين تتوافق بشكل كبير مع أجندة المملكة.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن أن الرياض ستستضيفه في اجتماع استثنائي حول الشرق الأوسط والثورة الصناعية الرابعة في الخامس والسادس من أبريل المقبل.