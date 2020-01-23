المطيري: لدينا تمكين كامل للمرأة والإصلاحات قوية في السعودية

أكدت مساعدة وزير التجارة والاستثمار في السعودية، إيمان المطيري، على تمكين كامل للمرأة حاليا، مشددة على أن الإصلاحات الأخيرة كانت قوية في السعودية في ما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل.

وقالت: "ترؤسنا لمجموعة العشرين مهم جداً، واليابان في النسخة الماضية أكدت على أهمية دور المرأة، ونحن سنتابع التوجه عينه".

وشددت على تعزيز حاضنات الأعمال، "حيث تشكل المرأة نحو 20% من أصحاب المشاريع والمنشآت في العالم"، وتابعت:" 50% من خريجي الجامعات هم من النساء".

من جهة أخرى، ركزت المطيري على الإصلاحات التي قامت بها المملكة في تمكين المرأة من حيث السماح لها بالقيادة وتحديث القوانين وزيادة مشاركتها في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، أكد على ضرورة التركيز على إخضاع النساء إلى التدريب المهني والتعليمي في القيادة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.