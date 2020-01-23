المنتدى الاقتصادي حول الشرق الأوسط ينعقد بالرياض في أبريل

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الرياض ستستضيفه في اجتماع استثنائي حول الشرق الأوسط والثورة الصناعية الرابعة في الخامس والسادس من أبريل المقبل.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في جلسة "أولويات مجموعة العشرين" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" اليوم الخميس، إن السعودية اضطلعت برئاسة مجموعة العشرين، وسط تحديات عدة تواجه العالم، من بينها قضايا جيوسياسية وتغير المناخ ومشاكل التكنولوجيا وتقلب الديون الخارجية لدول العالم.

وأضاف الجدعان أن العالم يزداد ترابطاً، كما باتت التحديات التي تواجه الدول أكثر ترابطاً، فالتحدي الذي يواجه دولة ينسحب على دول أخرى بشكل أسرع مع التطور التكنولوجي، وعلينا أن نتعاون لمواجهة هذه التحديات بشكل تعاون دولي.

من جهته أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، أن رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ستركز على أهداف التنمية المستدامة، بجانب مواجهة مشاكل الفقر، والعمل على خفض عدد من يعيش بالفقر من خلال أهداف الألفية.

وقال التويجري خلال نفس الجلسة إن بعض بلدان العالم تمكنت بالفعل من القضاء على الفقر المدقع وعلى الفقر منذ العام 2015، وستعمل السعودية عبر رئاسة مجموعة العشرين على الدفع بمواصلة هذه الجهود على مستوى دولي.

وأكد أن المملكة "تشعر بالمسؤولية تجاه تحديات الاقتصاد العالمي، بوصفها أول دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تترأس مجموعة العشرين، وهذا سيجذب انتباه العالم إلى هذه المنطقة، وإلى التحديات والفرص فيها".

واستعرض وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، جملة من التحديات التي تواجه اقتصادات العالم، ومن بينها اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بوصفها من الأسواق الناشئة.