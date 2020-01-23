موازنة الإمارات تحقق 66.32 مليار درهم فائضاً خلال 9 أشهر

أظهرت البيانات الخاصة بمالية الحكومة الموحدة لدولة الإمارات، ارتفاع قيمة الفائض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 إلى 66.32 مليار درهم بزيادة نسبتها 0.04% مقارنة مع 66 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

وجاء الفائض في المالية الموحدة التي تشمل الميزانية الاتحادية وموازنات الحكومات المحلية، نتيجة ارتفاع قيمة الإيرادات إلى مستوى 359.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، فيما وصلت قيمة المصروفات إلى نحو 292.88 مليار درهم في الفترة ذاتها.

وتشكل الإيرادات التي حققتها المالية الموحدة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2019 نحو 75.2% من إجمالي الإيرادات المتحققة طيلة العام 2018 والبالغة 477.634 مليار درهم، في حين شكلت المصروفات 75.4% من إجمالي المصروفات في فترة المقارنة نفسها.