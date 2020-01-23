وزير الاتصالات السعودي: رعاية صحية إلكترونية لمليون شخص

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله السواحه، في جلسة "أولويات قمة العشرين" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة "دافوس" السويسرية، أن المملكة نجحت في إيصال الرعاية الصحية عبر الخدمات الإلكترونية لمليون شخص.

وأضاف السواحه في سياق استعراضه لأولويات السعودية التي تترأس مجموعة العشرين للعام الحالي، أن المملكة تهتم عبر هذه الرئاسة، بجذب أنظار العالم إلى تحديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي حين أشار إلى العمل على خفض الفجوة الرقمية، أكد أن مشاركة المرأة في التكنولوجيا والاتصالات الرقمية قد ارتفعت من 7 إلى 15%، وهذا ما أدى إلى زيادة في نمو القاعدة الاقتصادية غير النفطية من 3 إلى 6%.

وشدد وزير الاتصالات السعودي على مضاعفة تمثيل المرأة السعودية في قطاع تقنية المعلومات إلى 15% حاليا.

واعتبر أن التكنولوجيا تعد من العناصر المسرعة لوتيرة التنمية والتطور، لافتاً النظر إلى أن ما يطرأ من تغير بفعل التقنية يصاحبه استحداث لفرص العمل، وعالمياً بفعل ذلك فإن التنبؤات تشير إلى استحداث 58 مليون وظيفة جديدة.

وأكد أن تشكيل آفاق جديدة ضمن أهداف رئاسة المملكة لمجموعة العشرين يحتّم العمل متسارع الخُطا خلال الأشهر الـ 12 القادمة.

وقال الوزير السواحه: "نحن في المملكة العربية السعودية تمكنا وتحديداً في العام 2019 أن نصل إلى مليون شخص من خلال تقديم خدمات رعاية صحية إلكترونية، ونحاول أن نطبق نفس المثال الناجح في إفريقيا، وعلينا أن نسرع الخُطا والوتيرة، وأعتقد أنه لا يمكن لنا أن نعمم هذا التطور بين دولة وأخرى إن لم يعمم هذا التطور، ورعاية صحية إلكترونية على مستوى الدولة بأسرها".

وبين أن الجهود تنصب على إحراز قفزة نوعية أيضاً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لسد الفجوة الرقمية، مؤكداً أن هذه المسألة في غاية الأهمية.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن أهم ثلاثة موضوعات في "منتدى دافوس" هي: أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والضرائب، والقدرة على الصمود في الفضاء الإقليمي.

وأكد أهمية توحيد الجهود عند وضع السياسات تجاه الموضوعات المشتركة عالمياً والاستفادة من الابتكارات والضوابط المنظمة.