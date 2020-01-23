وزير: لبنان يسعى لقروض بـ5 مليارات دولار لشراء المواد الأساسية

قال وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني، اليوم الخميس، إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا ديلي ستار".

وأضاف وزني، الذي تولى منصبه في حكومة جديدة تم تشكيلها يوم الثلاثاء، أن التمويل يهدف لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام واحد.

وكان وزير المال اللبناني قد ذكر لتلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل.بي.سي) الأربعاء، أن عودة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار لما كان عليه مستحيلة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف أن كبح السوق الموازية، حيث يرتفع سعر الدولار عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة، سيكون مرتبطا بعمل الحكومة.

وأضاف وزني أن وقف انهيار الاقتصاد اللبناني ممكن ولكنه يتطلب دعما أجنبيا.

وكان وزني قال بحسب وكالة "رويترز" إن "الأسواق تنتظر برنامج الحكومة، ويجب على الحكومة أن تقدم برنامجاً شاملاً".

بالمقابل، نوه وزني بأن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين، ويجب أن تأخذ الحكومة الجديدة قرارا بشأنه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن آلان عون، وهو سياسي بالتيار الوطني الحر قوله، الأربعاء، إن برنامجا من صندوق النقد الدولي قد يكون خيارا للبنان إذا كانت الشروط مما يمكن للبلد الذي يمر بأزمة أن يتحمله وألا تثير اضطرابا اجتماعيا.