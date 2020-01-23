3 تحديات أمام الاقتصاد العالمي ونشاط الأعمال.. ما هي؟

أشار مدير مركز شاسام هاوس Robin Niblett، في مقابلة مع العربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي، إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني فعلا من تحديات عدة أبرزها التغير المناخي والتباطؤ الاقتصادي.

وقال نبلت: "أعتقد هناك 3 عوامل قد تؤثر على الاقتصاد العالمي ونشاط الأعمال مستقبلا، أبرزها التباطؤ الاقتصادي، والتغير المناخي".

ولفت إلى أن الكثير من الاقتصادات قد بدأت فعلا بإعادة هيكلة اقتصاداتها لتتناسب مع التغير المناخي، من خلال تطبيق قوانين جديدة على معامل الطاقة والفحم إلى جانب القوانين المبرمة على قطاع صناعة السيارات.