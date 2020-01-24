المفوضية والمجلس الأوروبي يوقعان اتفاق "بريكست"

وقع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع توقيع كل من أورسولا فون دير لايين وشارل ميشال رسمياً على الاتفاق، يُحال النص إلى البرلمان الأوروبي في 29 يناير للمصادقة عليه.

ومن المترقب أن يوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطياً يوم الخميس المقبل، ما يضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد في منتصف ليل 31 يناير، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

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وغرّدت رئيسة المفوضية فون دير لايين "وقعنا شارل ميشال وأنا للتو على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي".

بدوره غرد ميشال قائلاً "الأمور حتما ستتغير لكن صداقتنا ستبقى. نفتح فصلاً جديداً كشركاء وحلفاء". وأضاف بالفرنسية "أتطلع لكتابة هذه الصفحة معاً".

وأظهرت الصور الرسمية لمراسم التوقيع، والتي أجريت قبيل الفجر في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه وهو يتابع الإجراءات.