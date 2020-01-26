دبي تستقطب 61 ألف مستثمر جديد في سنة

استقطبت دبي خلال العام الماضي 2019 أكثر من 60700 مستثمر جديد في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك بحسب بيانات صدرت عن خارطة دبي للأعمال، المنصة الإلكترونية التابعة لاقتصادية دبي، والخاصة بعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي وتوزيعها حسب الأنشطة الاقتصادية بالإمارة.

وبلغ حجم النمو في أعداد المستثمرين الجدد مقارنة بعام 2018 حوالي 86% والذي استقطب حينها ما يصل إلى 32600 مستثمر جديد بحسب صحيفة الخليج.

وأظهرت بيانات الخارطة أن الربع الرابع من 2019 شهد أعلى نسبة دخول للمستثمرين الجدد بأكثر من 18760 مستثمراً، وذلك بنمو يصل إلى حوالي 100% مقارنة بالربع الرابع من عام 2018 والذي شهد دخول 9399 مستثمراً جديداً.

وسجل الربع الثالث من عام 2019 دخول 16685 مستثمراً، و14116 مستثمراً خلال الربع الثاني من 2019، في حين شهد الربع الأول من العام الماضي دخول 11155 مستثمراً

وساهم قرار منح إقامات لمدة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين و5 سنوات لرواد الأعمال في زيادة عدد المستثمرين المهتمين في الإقامة بدبي.