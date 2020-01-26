من هواوي لأميركا: نشكركم على حسن تعاونكم وإدارتكم سبب ريادتنا

قال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، رين زهانغفي، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن على الولايات المتحدة أن تفتخر بأن الشركة الصينية امتثلت بأساليب إدارة الشركات الأميركية ولا يجب أن تشعر بالتهديد جراء ذلك.

وأشار إلى أن هواوي ستكون جاهزة في حال قيام الولايات المتحدة بالتصعيد. وأضاف أن هواوي كانت من المعجبين بالولايات المتحدة، وهي شركة ناجحة اليوم بفضل ما تعلمته من أميركا وأنظمة الإدارة لديها.

وتابع: "منذ اليوم الأول قمنا بتوظيف عشرات الشركات الاستشارية الأميركية لتعليمنا كيفية إدارة عملياتنا التجارية. يجب أن تشعر الولايات المتحدة بالفخر بذلك، لديهم أنظمة إدارة يتم تصديرها وتنفيذها على نطاق واسع لدى شركة هواوي، وهي تساهم في تطوير الشركة".

وأكد أنه لا يجب على الولايات المتحدة أن تكون قلقة حيال هواوي ومكانتها عالميا. وأوضح أن شركته تم إضافتها إلى القائمة السوداء للشركات التجارية العام الماضي، لكن هذا لم يؤذها كثيرا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تصعد حملتها ضد هواوي خلال العام الجاري، "لكنني أشعر أن التأثير على عمليات هواوي لن يكون ذا أهمية كبيرة. أنا واثق من أننا قادرون على النجاة من الهجمات المستقبلية".