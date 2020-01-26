التويجري للعربية: الأسواق الناشئة توفر فرصا استثمارية رغم حالة عدم اليقين

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، على الفرص الكبيرة للاستثمار في الأسواق الناشئة على الرغم من حالة عدم اليقين التي تؤثر بشكل مباشر على نمو الاقتصاد العالمي.

وقال التويجري في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس" إن رأس المال البشري وتطويره يعتبران من أولويات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، والتعامل مع ملف البطالة، من ناحية التعليم والمهارات التي يحتاجها السوق السعودي.

وأكد أن سياسة التنويع الاقتصادي أمر هام تعنى به وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى تراجع معدل البطالة للسعوديين من 12.9% إلى 12% في الربع الثالث من العام الماضي.

وتوقع أن تكون أرقام نهاية العام الماضي أفضل من ذلك.

وقال وزير الاقتصاد السعودي، إن القطاع الخاص في السعودية لعب دورا هاما في تراجع معدل البطالة، موضحاً أن النمو في القطاعات غير نفطية مثل الإنشاءات كان مميزاً، وهو ما يجعلنا نتفاءل ونسعى للاستدامة في هذه الوظائف.

وأشار إلى برامج مهمة في توطين الوظائف مثل برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، معبراً عن أمله بأن يمسك القطاع الخاص الدفة في النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات في المسقبل.