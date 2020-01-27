"تداول" السعودية توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ 6.72 مليار ريال

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تدول"، اليوم الاثنين، عن موافقتها على طلبين من وزارة المالية لإدراج إصدارين من أدوات الدين الحكومية تبلغ قيمتيهما 6.72 مليار ريال.

وأعلنت تداول عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 715.005 مليون ريال.

وأضافت أنه سيتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداء من يوم الأربعاء 29 يناير الجاري.

وفي بيان منفصل، أعلنت تداول الموافقة على طلب آخر مقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات دين سعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 6.005 مليار ريال.

وتمثل أدوات الدين زيادة في إصدار 10 أكتوبر 2019 بقيمة 6.005 مليار ريال ليصل إلى 7.841 مليار ريال. وأوضحت أنه سيتم إدراج الزيادة يوم الثلاثاء 28 يناير.