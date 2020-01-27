السعودية.. إقفال إصدار شهر يناير من الصكوك بـ6.7 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي من الصكوك بالريال لشهر يناير 2020 بحجم بلغ إجمالي 6.720 مليار ريال.

وأوضحت أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين: الأولى تبلغ 715 مليون ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 715 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027.

أما الشريحة الثانية فتبلغ 6.005 مليار ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 7.842 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.

ووفقا لتقرير مؤسسة إس أند بي غلوبال، بلغت قيمة إصدارات السعودية من الصكوك العام الماضي 28 مليار دولار، مقارنة بـ 22 مليار دولار خلال عام 2018.

وبحسب الوكالة فإن إجمالي إصدار الصكوك في العالم وصل إلى 162 مليار دولار أميركي في العام 2019، مقارنة بـ 129 مليار دولار في العام 2018.