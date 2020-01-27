القصبي للعربية.نت: خطة عمل لـ"التجارة" بالسعودية خلال أيام

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إنه سيتم خلال أيام الإعلان عن خطة عمل على مستوى وزارتي التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية المبنية على مقترحات الجمهور.

وكان القصبي قد نشر تغريدة له في 31 ديسمبر الماضي قال فيها "لو كنت وزيراً للتجارة والاستثمار أو وزيراً للشؤون البلدية والقروية، ما هي القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟".

وتلقى وزير التجارة والاستثمار 12 ألف مشاركة في حسابه الرسمي بتويتر.

وقال القصبي لـ "العربية.نت" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "تم الانتهاء من مراجعة المشاركات وسيتم الإعلان خلال أيام عن خطة العمل التنفيذية بعد الاستفادة من هذه المشاركات.

وقال القصبي في تغريدة وجهها للمشاركين في 9 يناير الجاري "شكراً من القلب على هذا التفاعل، الذي كان بمثابة ورشة عمل رقمية كبرى أنتجت أكثر من 12 ألف مشاركة، وسنقوم بتحليل الاقتراحات وترتيب أولوياتها وتحويلها فوراً لخطة عمل تنفيذية على مستوى الوزارتين، وسوف تتم مشاركتها معكم، لرفع مستوى جودة خدماتنا، فلكم جزيل الشكر لأنكم المطور الأول لأعمالنا".