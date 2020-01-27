تعديلات ضريبية مرتقبة في سنغافورة بسبب "كورونا"

قالت وزارة التجارة السنغافورية إن اقتصادها سيتضرر خلال العام الحالي بفعل تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في الصين.

ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة السنغافورية عن إجراءات جديدة للتصدي للمرض الذي انتقل إلى سنغافورة وعدة دول أخرى.

وتفكر الحكومة في إجراءات دعم لأكثر القطاعات تضرراً مثل السياحة، قد تشمل تعديلات بضريبة العقارات وضريبة العمال.

وكانت سنغافورة قد سجلت العام الماضي نموا بلغ 0.7% وهو يمثل أدنى معدل نمو لها منذ عشر سنوات، فيما تتوقع حاليا نموا في نطاق يتراوح بين 0.5 و2.5% في 2020.

يشار إلى أن الصينيين يمثلون أكبر عدد من الزائرين إلى سنغافورة التي كانت إحدى الدول الأشد تضررا خلال تفشي مرض سارس في 2003.