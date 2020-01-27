الرشيد للعربية: تشغيل مترو الرياض في 2020 سيرفع استخدام النقل العام لـ20%

أشار فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى أبرز المشاريع المقامة في مدينة الرياض لمضاعفة النمو في السنوات العشر المقبلة من خلال المحرك الاقتصادي، مثل مشروع القدية والمترو ومركز الملك عبدالله المالي.

وأضاف الرشيد في مقابلة مع العربية على هامش منتدى الاقتصاد العالمي، الاستدامة والمدن الذكية ومشروع المترو في مدينة الرياض، هو أحد أهم المشاريع التي تطور حركة النقل وتنقص من انبعاثات الكربون. قيمة المشروع 107 مليارات ريال، وبدأ التشغيل في 2020، وسيساهم في زيادة استخدام النقل العام من 1% إلى 20%.

"هناك مشاريع أخرى، مثل "الرياض الخضراء" ونستهدف تحويل مدينة الرياض كخضار مدينة لندن خلال 4 سنوات. نتجة لزراعة 7 ملايين شجرة، حيث ستوازي حديقة الملك سلمان حجم "هايد بارك" في لندن 5 مرات".

وتابع الرشيد "محركات النمو في مدينة الرياض تتم عبر مشاريع عديدة تهدف لخلق الوظائف، وأن المدينة مجهّزة للتعامل مع التغيّر المناخي، وأن مشروع مترو الرياض سيقلل من انبعاثات الكربون وسيدعم حركة النقل بالمملكة".

وأضاف الرشيد أن رؤية 2030 تهدف لمضاعفة النمو من خلال المشاريع واستقطاب الاستثمارات العالمية.