ليبيا تفقد 78% من إنتاجها النفطي في 10 أيام

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، إن إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 262 ألف برميل يوميا وقد يهبط إلى 72 ألف برميل يوميا قريبا جدا، وفقا لوكالة رويترز.

ويمثل هذا التراجع نحو 78% من إنتاج ليبيا خلال 10 أيام فقط، بعد أن فقدت نحو 938 ألف برميل يوميا مقارنة بإنتاجها في 18 يناير الجاري، وفقا لحسابات "العربية.نت" بالاعتماد على بيانات مؤسسة النفط.

وتضرب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الموالية لخليفة حفتر حصارا على موانئ لتصدير النفط وحقول رئيسية منذ أكثر من أسبوع.

وبحسب الجيش الليبي، فإن الإغلاق جاء استجابة لمطالب شعبية تطالب العدالة في توزيع الثروات النفطية، إلى جانب اتهام حكومة الوفاق الوطني باستخدام عائدات النفط في تمويل الإرهاب، في إشارة إلى إرسال تركيا مرتزقة لمساندة حكومة الوفاق.

وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، السبت الماضي، عن تراجع الإنتاج النفطي الليبي بمعدل 75%، عقب إغلاق موانئ النفط الرئيسية شرق ليبيا الأسبوع الماضي، وفقا لبيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وقالت المؤسسة في بيانها المتعلق بتبعات إقفال الإنتاج، إنه ابتداء من 18 يناير الجاري وحتى 23 منه، انخفض الإنتاج من 1.2 مليون برميل إلى 320 ألف برميل يوميا، ما يعني خسارة 899 ألف برميل في غضون أقل من أسبوع واحد.

وأشارت إلى أن الفاقد التراكمي للإنتاج عن الفترة ذاتها بلغ 3.9 مليون برميل. ونوهت مؤسسة النفط بخسارة إجمالية نتيجة الإغلاق بلغت 256 مليون دولار في غضون 6 أيام.