هذا متوسط أول راتب للسعوديين

قال سامر الريان، نائب المدير العام لقطاع المرصد الوطني: "إن 50 إلى 60% من خريجي الجامعات يتوظفون خلال عام التخرج"، مبينا أن معدل الرواتب يراوح بين 4.5 ألف وخمسة آلاف ريال كأول راتب، حيث إن العمل بالتخصصات يحكمه العرض والطلب في السوق.

وأكد الريان خلال ورشة عمل للتعريف بالمرصد الوطني التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، أمس في غرفة جدة، أن المرصد يعتمد على البيانات في السجلات الإدارية، وفقا لـ"الاقتصادية".

وأشار إلى أن هناك مؤشرات متاحة للجميع ومؤشرات متاحة فقط لصناع القرار، مبينا أن المرصد اعتمد 21 مؤشرا تعكس بيانات سوق العمل، حيث يعد المرصد المصدر الموثوق لبيانات وتحليلات سوق العمل، ويعمل على المساهمة في دعم التحول الاستراتيجي من خلال توفير البيانات حول المواضيع الرئيسة الحالية والمستقبلية لسوق العمل.

واستعرض المرصد الوطني، أحدث بيانات مؤشراته، من بينها نسبة توطين القطاع الخاص في الربع الثالث من 2019 التي بلغت 20%.