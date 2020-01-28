هذا حال واردات مصر من الصين بعد "كورونا"

أكد متى بشاي، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الواردات الصينية للقاهرة لن تتأثر كثيرا بفيروس كورونا الجديد، بسبب أن الصين لديها إجازة طويلة، والمخازن متكدسة في نهاية السنة، وبالتالي سوف يقلل ذلك من التأثير على المدى المنظور.

وأضاف بشاي في مقابلة مع "العربية" أن التأثير ربما يحصل إذا فشلت السلطات في الصين من السيطرة على الفيروس في الأشهر الثلاثة الأربعة المقبلة، لوجود تخزين يكفي لهذه المدة لدى المستوردين المصريين من البضائع الصينية.

واعتبر أن قرار شطب 1500 مستورد يعكس حصول ثورة في قطاع المستوردين، بسبب وجود كثير من الدخلاء على سياسة الاستيراد بدون دراسة وعلم بآليات السوق، والتي أدت إلى توفر بضاعة غير مطابقة للمواصفات، فقامت الجهات المختصة، بتقليص عدد المستوردين من 850 ألف مستورد ، عبر شطب أكثر من ثلث المستوردين للمحافظة على سمعة المستورد الأصلي صاحب التخصص في هذا القطاع.

وتمثل الواردات الصينية للسوق المصري نحو 15% من الواردات، وفقاً لأرقام الأشهر العشرة الأولى من 2019.

وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قامت بشطب أكثر من 1500 شركة مستوردة من سجلات المستوردين نهائياً خلال 2019، وذلك إما لعدم توفيق أوضاعها وأو بناءً على طلب من بعض الشركات.

واعتبر أن عملية الشطب ساهمت في تدعيم سوق الاستيراد والتركيز على عمل الشركات المتخصصة القادرة على مراقبة جودة البضائع، وتشديد الرقابة على الواردات وتقليص نسب الواردات ضمن منظومة الاقتصاد.