تحويلات المصريين في الخارج تبلغ 9 مليارات دولار في 4 شهور

قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 12.7% على أساس سنوي في أكتوبر من العام الماضي بقيمة 261 مليون دولار لتبلغ نحو 2.3 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار تقريبا خلال نفس الفترة من 2018.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية 2019-2020 بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4% لتسجل نحو 9 مليارات دولار، مقابل نحو ثمانية مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.