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توقعات بإبقاء "الفيدرالي" الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير

المصدر: دبي - العربية.نت
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تختتم لجنة السوق المفتوح بالاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعها مساء اليوم وسط توقعات بإبقائها على أسعار الفائدة دون تغيير.

ومن المتوقع أن يركز النقاش على التغييرات المحتملة لكيفية إدارة معدل الاقتراض الرئيسي ومدى استمرار الاحتياطي الفيدرالي بشراء 60 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة الأميركية، وما هو الإصلاح طويل الأجل الذي يمكن أن يحل مكان هذا البرنامج لتأمين التمويل قصير الأجل للبنوك.

يشار إلى أن التخفيض الأخير للفائدة كان في أكتوبر الماضي ليكون بذلك الفيدرالي قد خفض الفائدة ثلاث مرات في 2019 متعهداً بإبقائها مستقرة في النطاق الحالي بين 1.5% و1.75% لحين حدوث تغير جذري في النظرة المستقبلية للاقتصاد الأميركي.

كلمات دالّة

#الفيدرالي, #أميركا, #لجنة السوق المفتوح

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