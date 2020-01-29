لشباب السعودية.. رحلة ابتكار رقمية مع ملتقى "بيبان"

أكد نائب محافظ منشآت لريادة الأعمال عصام الذكير، أن ملتقى "بيبان" لتميكن رواد الأعمال، استحدث بابا جديدا للعقار والبناء، ليعطي نموذجاً للشركات المتوسطة والصغيرة، في تقدم خدماتها في القطاع العقاري.

وأشار الذكير في مقابلة مع "العربية" على هامش انطلاق الملتقى في الرياض اليوم الأربعاء، إلى أن الملتقى يضم 11 باباً للتمكين والانطلاقة للمشاريع الريادية والمبتكرة، ويركز على بداية عمل الشركات الناشئة والاستشارات والابتكار.

وأوضح أن باب الابتكار يطرح للشباب والشابات السعوديات أكثر من نموذج عمل، من بينها إنشاء أول مركز ابتكار للأمن السيبراني.

كما أشار إلى توفير الملتقى فرصة لرواد ورائدات الأعمال في السعودية، من مشاهدة رحلة الابتكار عبر تقنيات الجيل الرابع وممارسة أبرز المستحدثات في مجال التقنية، وابتكارات الطائرات المسيرة "الدرون" والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.