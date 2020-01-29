وزير الصناعة: شركة سعودية تقفز برتبتها 117 مرة عالمياً

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن "التحول الاقتصادي في المملكة أساسه الصناعة والتعدين وكلاهما يكملان بعضهما من خلال قطاع النقل واستغلال موقع المملكة الجغرافي المميز" على خارطة العالم.

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وأضاف الخريف بتصريحات صحافية على هامش منتدى الخطوط الحديدية 2020، أن السعودية استثمرت أكثر من 100 مليار ريال، لتمكين شركات التعدين، وهذا جعل من شركة مثل "معادن" السعودية تقفز من الترتيب 128 إلى الترتيب 11 على مستوى العالم.

وأوضح أن هذه الأمثلة هي التي تبرزها السعودية للمستثمر المحلي والعالمي، من أجل التعريف بالفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية في المملكة.

واعتبر أن قطاع النقل سيكون عاملا أساسيا في نقل الصناعات والثروة المعدنية الموجودة في مختلف مناطق المملكة، إلى مرحلة مهمة تجعل أنشطة الصناعة والتعدين تدخل حيز التنفيذ وتساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وفي خلق فرص وظيفية.

وقال وزير الصناعة : "إننا نحتفل اليوم لنري العالم أن المملكة جادة في توجهها وهي دعوة للمستثمرين المحليين والعالميين بأن هذا الإنفاق على البنى التحتية في قطاعات حيوية، سيكون له مردود كبير على فرص الاستثمار، ولتمكين القطاع الخاص من الدخول في هذه الفرص".

وأشار إلى أنه "في السنوات الأخيرة جرى تنفيذ المشاريع على عاتق برنامج الصناعة والخدمات اللوجستية، لنقل المملكة من اقتصاد معتمد على النفط والطاقة إلى اقتصاد معتمد على خليط من الصناعات والطاقة والطاقات المتجددة والثروات المعدنية، والخدمات اللوجستية ونعمل على الخروج بأكبر عائد اقتصادي للوطن من خلال تفعيل الشراكات في هذه القطاعات".

ونظمت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" بالتعاون مع وزارة النقل منتدى الخطوط الحديدية 2020 الذي يُعد أول منتدى لقطاع الخطوط الحديدية يُعقد بالمملكة.

ومثّل المنتدى منصةً فريدةً لاستكشاف التقنيات الحديثة بقطاع الخطوط الحديدية والتواصل مع قادته والالتقاء بالشخصيات المؤثرة التي تشكّل مستقبل القطاع اللوجستي والنقل.

وشارك في المنتدى نخبة من وزراء النقل والرؤساء التنفيذيين حول العالم وخبراء الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الشركات المحلية والعالمية ذات العلاقة.