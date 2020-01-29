وزير النقل السعودي: نبني على استثمارات بـ 400 مليار ريال

أكد وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، وجود اهتمام كبير في استثمارات قطاع النقل بالسكك الحديد في المملكة والخدمات اللوجستية عموماً، بالاستفادة من البنى التحتية الضخمة في هذه القطاعات.

وقال الجاسر بتصريحات صحافية على هامش منتدى الخطوط الحديدية 2020، إن "المملكة استثمرت استثمارات ضخمة خلال العقد الماضي بما يفيض على 400 مليار ريال بالبنية التحتية، وهناك رغبة في الاستفادة من الموقع المميز للمملكة ومن البنية التحتية الكبيرة فيها، وما يشهده الاقتصاد الوطني من حراك بفضل رؤية 2030 الواضحة".

وأضاف أن "كل ذلك يجعل المملكة مهيأة لانطلاقة مميزة في مجال النقل وشتى المجالات الاقتصادية المرتبطة به من خدمات لوجستية وغيرها".

ونظمت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" بالتعاون مع وزارة النقل منتدى الخطوط الحديدية 2020 الذي يُعد أول منتدى لقطاع الخطوط الحديدية يُعقد بالمملكة.

ومثّل المنتدى منصةً فريدةً لاستكشاف التقنيات الحديثة بقطاع الخطوط الحديدية والتواصل مع قادته والالتقاء بالشخصيات المؤثرة التي تشكّل مستقبل القطاع اللوجستي والنقل.

وشارك في المنتدى نخبة من وزراء النقل والرؤساء التنفيذيين حول العالم وخبراء الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الشركات المحلية والعالمية ذات العلاقة.