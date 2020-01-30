عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

عجز الميزان التجاري لمصر يهبط ‭25‬% في نوفمبر

المصدر: القاهرة - رويترز
رابط مختصر

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 25.3% على أساس سنوي إلى 2.97 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

ذكر جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 0.8% إلى 2.37 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، في حين تراجعت قيمة الواردات 16.1% إلى ‭‭‭5.34‬‬‬ مليار دولار.

وبحسب جهاز الإحصاء، تراجعت واردات المنتجات البترولية 20.8% والمواد الأولية من الحديد والصلب 45.2% وفول الصويا 148% والذرة 43.8% والقمح 5%.

كلمات دالّة

#مصر, #صادرات, #المركزي المصري

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر