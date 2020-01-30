فرنسا على موعد مع استثمارات بـ8 مليارات يورو بعد بريكست 

بعد إطلاق عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتجه أنظار المستثمرين الأجانب إلى فرنسا، حيث قام عدد كبير من الشركات بنقل مصالحها التجارية إلى باريس.

رئيس غرفة التجارة في باريس وضواحيها تحدث عن توفير التسهيلات للشركات التي تبحث عن بديل عن المملكة المتحدة.

وكانت الحكومةُ هنا قد أعلنت في مؤتمر "اختر فرنسا" عن استثمارات أجنبية جديدة‫ ستدخل إلى فرنسا خلال الأشهر المقبلة قيمتها ثمانية مليارات يورو.

‎‫وتتمتع فرنسا بنمو مستقر منذ عام 2018 فيما تواجه ألمانيا وبريطانيا صعوبات متزايدة على مستوى المشاريعِ الاستثمارية، إذ تشهد برلين نموا متباطئا بسبب صعوبات متكررة كأزمة السيارات، والحال نفسه في لندن بسبب قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي.