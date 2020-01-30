نائب محافظ "منشآت": التجارة الإلكترونية تحظى بأهمية كبيرة في ملتقى "بيبان"

أكد نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت، المهندس ريان بن إبراهيم الفايز، في مقابلة مع قناة "العربية" أن التجارة الإلكترونية تحظى بأهمية شديدة في ملتقى بيبان.

ويتواصل في الرياض اليوم ملتقى بيبان ‪2020‬، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ‪"‬منشآت‪."‬

ويعد الملتقى بمثابة فرصة لرواد الأعمال والراغبين في تطوير منشآتهم الصغيرة والمتوسطة، حيث يساعدهم في تهيئة البيئة المناسبة لهم وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استمرارها ونموها‪.‬

وأضاف الفايز "باب التجارة الإلكترونية يقدم أكثر من 25 ورشة عمل متخصصة، ويوجد 7 مستشارين في التحول للتجارة الإلكترونية، كما يقدم عرض مبادرات منشآت".

‏وبحسب الفايز تركز مبادرات منشآت على أهمية تحويل ريادة العمال والتجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية.

وبشأن الامتياز التجاري قال الفايز "الامتياز التجاري من أهم المبادرات التي تخدم المانح والممنوح، وقد أطلقنا منصة إلكترونية تعرض أكثر من 200 علامة تجارية".

ويعد الملتقى بمثابة فرصة لرواد الأعمال والراغبين في تطوير منشآتهم الصغيرة والمتوسطة، حيث يساعدهم في تهيئة البيئة المناسبة لهم وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استمرارها ونموها‪.‬

ويشهد الملتقى مشاركة كبار المؤسسين لعلامات تجارية عالمية، حيث سيعرض كل منهم تجربته وكيفية النجاح والوصول إلى العالمية، منهم مؤسس موقع ‪BOOKING ‬ وستاربكس ‪وسكايب‬ نتفليكس.