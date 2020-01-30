"العمل" السعودية تطلق خدمة تسوية مخالفة المنشآت للمرة الأولى

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إطلاق خدمة جديدة للمنشآت الملتزمة بأحكام النظام ومتطلبات التوطين وتقع في مخالفة للمرة الأولى، تتمثل في تسوية المخالفات للمنشآت التي ترتكب مخالفة للمرة الأولى.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه سيتم خفض قيمة المخالفة عند تحقيق الشروط المطلوبة، حيث تتلخص آلية الخدمة بتخفيض قيمة الغرامة بنسبة (80%) على المخالفة الأولى للمنشأة .

وأكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك مجموعة من الاشتراطات والضوابط لاستفادة المنشآت من الخدمة، وتتمثل في أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع إحدى العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات، أن يكون التقديم خلال "90" يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري الخاص بالعقوبة، أن تزال المخالفة ويصحح وضع المنشأة، أن تكون المنشأة ملتزمة بقرارات التوطين بحيث يكون نطاق المنشأة أخضر فأعلى، ألّا تكون الغرامة قد سُددت.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمنشآت التحقق أو التأكد من أحقيتهم في الحصول على الخدمة والاستفادة منها عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في موقع الوزارة.