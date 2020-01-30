السعودية.. اندماج 4 شركات للاستزراع المائي بنصف مليار ريال

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس، إن أربع شركات في قطاع الاستزراع المائي اندمجت في صفقة تبلغ قيمتها 500 مليون ريال (133 مليون دولار).

وشهد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة اليوم على أول اندماج في قطاع الاستزراع المائي بين 4 شركات شملت "قطاع الاستزراع المائي بشركة جازادكو" و"أسماك تبوك" و"الشرق للاستزراع المائي" و"ثروات البحار" تحت مسمى شركة الاستزراع المائي المتقدمة بقيمة سوقية تبلغ 500 مليون ريال.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة أن هذا الاندماج سيسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة في رفع إنتاجية الاستزراع المائي المحلي، موضحا أن المرحلة الثانية ستشهد اندماج عدد من الشركات المحلية والعالمية في القطاع.

وأضاف المهندس عبدالرحمن الفضلي أن الاستزراع المائي يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية. مبينا أن هذا الجهد تحقق برعاية الوزارة وبدعم وتمكين من صندوقي التنمية الزراعية والصناعية ورغبة جادة من الصناديق الحكومية وشبة الحكومية للدخول في هذا المجال الذي أصبح سوقا واعدة أمام المستثمرين.

وقالت الوكالة إن الكيان الذي يشكله الاندماج، شركة الاستزراع المتقدمة، سيبدأ إنتاجه المتوقع "بستين ألف طن متري" في المرحلة الأولى.



وأضافت الوكالة أن ذلك سيتضاعف إلى 120,000 طن متري في المرحلة الثانية دون أن تقدم إطارا زمنيا. وقالت إن الشركة تستهدف الوصول إلي 300 ألف طن متري بحلول 2035.