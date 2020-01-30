500 مشروع جديد متوقع إطلاقها خلال ملتقى "بيبان"

انطلق ملتقى بيبان في نسخته الثامنة، حيث يعود للرياض مرة أخرى، بثوب جديد هذه المرة، إذ بلغت أعداد الجهات المشاركة 180، تقدم خدماتها لزوار الملتقى على مدى أربعة أيام.

وقال عبدالله العديم نائب رئيس مجلس الغرف التجارية "سيغير في ثقافة ريادة الأعمال في المملكة خصوصاً للرياض ونرجو منه إنشاء مشاريع جديدة لا تقل عن 500 مشروع خلال فترة الـ4 أيام القادمة".



ويتضمن الملتقى جلسات إرشادية يومية، في مجالات ريادة الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يقدمها خبراء عالميون ومحليون.



وقال م.أحمد غازي درويش كبير إداريي مشروع البحر الأحمر "عملنا مع منشآت عدة ورش عمل حدثت على مدى الشهور الماضية لتحديد الفرص الاستثمارية بمشروع البحر الأحمر للمنشآت المتوسطة والصغيرة".



11 باباً بمجالات مختلفة، يقدم فيها الملتقى خدمات متنوعة للزوار، يجمع فيها أهل الخبرة من هذه المجالات، لتمكين رواد الأعمال السعوديين.