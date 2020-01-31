الإسترليني يحتفل بـ "البريكست" ويصعد إلى أعلى مستوى في أسابيع

قفز الجنيه الإسترليني خلال تعاملات، اليوم الجمعة، أمام العملة الأميركية الدولار ليصل إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع. وارتفع الإسترليني بنسبة 0.8% ليصل إلى 1.3195 دولار.

وسجل الإسترليني، اليوم أيضا، أعلى مستوى في 6 أسابيع أمام اليورو عند 83.88 بنس لليورو.

يأتي ذلك، بعد يوم من تثبيت البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة عند 0.75%، كما أبقى حجم برنامج مشتريات الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني.

وصرح مارك كارني رئيس البنك المركزي إن السياسة النقدية لبريطانيا حاليا تعد مناسبة، لكنه أكد على أن البنك سيتدخل لو لم تفلح السياسة المالية بشأن الإنفاق في دعم النمو الاقتصادي.

وتستعد المملكة المتحدة لتنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم، وهو يوم انتهاء المهلة المقررة لـ"بريكست"، وسوف تدخل لندن بعد ذلك في فترة انتقالية ستنتهي في 31 ديسمبر المقبل.