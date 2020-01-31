الجدعان: رهاننا على رواد الأعمال لتنمية اقتصاد السعودية

قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تسهم في تسهيل مناخ الأعمال وتمكن القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة رواد الأعمال على هامش ملتقى "بيبان الرياض"، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس الأول، أن "الحكومة تراهن على رواد ورائدات الأعمال ليقودوا تنمية اقتصاد وطنهم خلال الأعوام المقبلة".

إلى ذلك، قال صالح بن إبراهيم الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن 79% من منشآت القطاع تستمر أكثر من ثلاثة أعوام، وتعمل الهيئة حاليا على زيادة عمر المنشآت لأكثر من هذه الفترة.

وأضاف الرشيد أن التمويل الرأسمالي سجل نمواً 92% خلال 2019، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على اتفاقيات عالمية ومحلية لدعم رواد الأعمال، وعملت مع البنوك لتقديم منتجات جديدة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبين محافظ "منشآت" أن الرياض تعد من أكثر مدن العالم نمواً بما في ذلك النمو السكاني والاقتصادي، حيث بلغ عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض أكثر من 183 ألف منشأة، في حين بلغ عدد العاملين من الرجال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض نحو 158 ألف موظف، ومن الإناث ما يقارب 144 ألف موظفة.