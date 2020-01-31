خطة مساعدة من صندوق النقد للأردن بـ1.3 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن على برنامج جديد بقيمة 1.3 مليار دولار مدته أربع سنوات يهدف لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز خلق الوظائف مع تعزيز استقرار المالية العامة.

ويتطلب هذا الاتفاق موافقة مجلس إدارة الصندوق الذي سيجتمع لهذا الغرض في مارس، وفق الصندوق. وتلحظ الخطة إصلاحات بنيوية "لتحسين مناخ الاستثمار وتقليص الكلفة على الشركات" بهدف تأمين وظائف مع حماية "الفقراء والأكثر ضعفاً في الأردن"، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

ومن شأنها أن تساهم أيضا في تعزيز الاستقرار المالي.

وأضاف الصندوق أن "الدعم المالي من جانب الشركاء الدوليين للأردن سيكون أساسيا لدعم جهود الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة".

ويعتبر استقرار الأردن حيوياً لاستقرار المنطقة، وهو من أبرز البلدان المستفيدة من المساعدات الأجنبية خصوصاً الأميركية.

ويستفيد أيضا منذ وقت طويل من برامج المساعدة لصندوق النقد الدولي مقابل إجراء إصلاحات.

وفي الخطة الجديدة، "تشمل الإصلاحات الرئيسية تقليص سعر الكهرباء للشركات بهدف تحسين تنافسيتها، إضافة إلى وضع خطة للحد من كلفة الإنتاج ومن المساعدات المباشرة للمواطنين بحيث تشمل فقط أولئك الذين يحتاجون إليها".

وتلتزم السلطات الأردنية كذلك اتخاذ إجراءات لتسهيل توظيف الشبان والنساء.

ويتوقع صندوق النقد نمواً بنسبة 2,1% في الأردن العام 2020.

كما يتوقع أن يزداد النمو تدريجاً "خلال الأعوام المقبلة" ليبلغ "3,3% على الأمد المتوسط".