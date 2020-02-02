ثروة بيزوس ترتفع نحو 8 مليارات دولار في يوم واحد

بينما كانت أسواق الأسهم الأميركية تمنى بخسائر حادة الجمعة الماضية مع تراجع مؤشر S&P 500 بأسوأ وتيرة يومية منذ أكتوبر، كان رجل الأعمال الأميركي جيف بيزوس يحصد ثروة طائلة، مع مكاسب قدرتها وكالة بلومبرغ بنحو 7.9 مليار دولار.

وبلغت ثروة بيزوس بنهاية الأسبوع الماضي نحو 124.2 مليار دولار مع ارتفاع أسهم شركة آمازون بنحو 7.4% بعد نتائج فصلية بالربع الأخير من العام الماضي فاقت توقعات المحللين.

وبلغت مكاسب بيزوس خلال يناير الماضي نحو 9.3 مليار دولار من حصته في شركة آمازون والبالغة نحو 12%، ليخالف موجة هبوط وخسائر تكبدتها الأسهم الأميركية على خلفية المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح مع تحذيرات بتحوله إلى وباء عالمي.

واقتربت القيمة السوقية لشركة آمازون من حاجز التريليون دولار بختام تعاملات الجمعة مع بلوغها نحو 999.96 مليار دولار.

ولم يكن بيزوس الرابح الوحيد من صعود أسهم شركة آمازون، إذ ارتفعت ثروة زوجته السابقة، والتي تمتلك حصة تبلغ نحو 4%، إلي 40 مليار دولار لتصبح خامس أغنى امرأة بالعالم، بحسب مؤشر بلومبرغ للثروات.

وفي ذات السياق، ارتفعت ثروة إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، هذا الأسبوع بنحو 2.7 مليار دولار مع ارتفاع أسهم الشركة بعد نتائج أفضل من التوقعات بالربع الأخير من العام الماضي وتسريع جدول التسليمات لأحدث موديلات تسلا.

وتكبد قطب الأعمال الأميركي، مارك زوكربيرغ، خسائر بلغت نحو 5.9 مليار دولار الأسبوع الماضي بعد مبيعات مخيبة للآمال لشركة فيسبوك وتراجع حصيلة الإعلانات في وقت تواجه به الشركة الكثير من الضغوط جراء تشديد التشريعات المتعلقة بالخصوصية.

وتأتي تلك المكاسب في وقت أنهت به المؤشرات الأميركية على خسائر حادة مع هبوط مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز بأكبر خسائر أسبوعية من أغسطس الماضي مع نتائج مخيبة للآمال والمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي بفعل أزمة فيروس كورونا.