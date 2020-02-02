رئيس الجزائر: سنضع وديعة 150 مليون دولار في المركزي التونسي

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد إن الجزائر ستضع وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي.

وأضاف تبون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيّد بثته الرئاسة التونسية على الإنترنت "في ظل الصعوبات الاقتصادية قررنا أن نضع في البنك المركزي التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار. اتفقنا على تسهيل دفع تونس فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع".

موضوع يهمك وصل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأحد، إلى الجزائر في أوّل زيارة رسمية له منذ توليه الرئاسة قبل ثلاثة أشهر، يجري خلالها... رئيس تونس في أول زيارة خارجية إلى الجزائر المغرب العربي

وتواجه تونس عبء دين عام ضخما في حين أن جارتها الجزائر وهي مصدر رئيسي للطاقة تحاول خفض العجز الحكومي لديها بعد تراجع إيرادات النفط والغاز بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها سعيد للجزائر منذ انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول. وانتخب تبون رئيسا للجزائر في ديسمبر/كانون الأول في انتخابات عارضتها حركة احتجاج ضخمة.

وتشعر كل من تونس والجزائر بقلق من تصاعد الصراع في ليبيا المجاورة في الأشهر الأخيرة.

وقال تبون "هناك تطابق تام في المواقف بين تونس والجزائر بخصوص ليبيا.. تونس والجزائر تريد أن يكون الحل بلقاءات في تونس أو الجزائر لبدء مرحلة جديدة في ليبيا ببناء مؤسسات جديدة وإجراء انتخابات".