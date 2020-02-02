رغم الانفصال.. شركات ناشئة في لندن بـ 13 مليار دولار

على الرغم من تراجع الاستثمارات في بريطانيا وفي قطاعات عدة إثر الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي، إلًا أن الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة سجّل مستويات نمو قياسية، بنسبة 44% ليتجاوز الـ 13 عشر مليار دولار العام الماضي.

وقد ظهرت حملات عدة منذ العام 2016 بعد التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي، كان الهدف منها دعوة الشركات الناشئة في بريطانيا للانتقال إلى برلين أو باريس.

وبعد ما يقارب من أربعة أعوام تُظهر البيانات أن الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة في بريطانيا سجّل مستويات نمو قياسية العام الفائت بنسبة 44% ليصل إلى 13.2 مليار دولار.

وانخفض الاستثمار في الشركات الناشئة في أميركا بنسبة 20 % ليصل إلى 116 مليار دولار وفي الصين بنسبة 65 % ليصل إلى 33.5 مليار دولار.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة عالمياً مع استثمارات تفوق تلك التي في فرنسا وألمانيا مجتمعتين.

جاء هذا النمو مدعوماً بالاستثمارات في الشركات الناشئة في القطاع المصرفي أو الـ Fintech ، بـ 5.4 مليار دولار، أكثر من 7 أضعاف المبلغ الذي جمعته الشركات الناشئة في فرنسا في نفس الفترة.

وبحسب الخبراء فإن صلابة القطاع المصرفي في بريطانيا وتوافر المواهب والخبرات في هذا القطاع، دعم توافد المستثمرين على شركات التكنولوجيا المالية كما يبدو أن الشركات الناشئة تُوفّر أسواقاً وخدمات جديدة لا تتأثر بالتغييرات الجيوسياسية، لا بل قد تُشكل ملاذاً آمناً للمستثمرين في هذه الظروف.

وشهدت الشركات الناشئة في مجال التقنية الطبية أيضا، سنة حافلة في بريطانيا، حيث جمعت شركة CMR Surgical العاملة في مجال الروبوتات الجراحية 255 مليون دولار.

وجمع تطبيق Babylon للذكاء الاصطناعي 550 مليون دولار ليضاف إلى 7 شركات جديدة ظهرت في بريطانيا العام الفائت.