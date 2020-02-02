مسؤول بـ "ساما": 100 شركة تكنولوجيا مالية بالسعودية خلال عام                 

قال مدير إدارة الرقابة على النظم والشركات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، حسام عبد الله المحمود، إنه من المتوقع أن يصل عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية بالمملكة خلال عام بين 100 و150 شركة.

وأوضح في لقائه مع قناة "العربية"، أن ساما منحت ترخيصين لشركتين تعملان في القطاع أحدهما تعمل في مجال المحافظ الإلكترونية والثانية في خدمات الدفع الإلكترونية.

وأشار إلى أن ساما بدأت في عام 2018 توفير البيئة التجريبية الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية، وانضمت نحو 6 شركات، ثم انضمت في عام 2019 نحو 14 شركة أيضا ضمن بيئة العمل التشغيلية، وكان نتاج التجربة منح أول ترخيصين في المجال.

وأشار إلى أن السبب في عدم إصدار تراخيص لعدد كبير من الشركات، يرجع إلى أن القطاع جديد كما كانت العمليات المتاحة للشركات محدودة، و"لذلك استغرق الأمر وقتا طويلا لإعداد الأنظمة والتشريعات اللازمة".

وتابع أن أعداد "التراخيص والإجراءات أخذ وقتا طويلا لدراسة مقارنات مع دول كثيرة، كما أن دولا أعادت صياغة أنظمتها خصوصا في قطاع المدفوعات المالية، لكي يتم تشريع الخدمات الجديدة".

وقال إن ساما قامت الفترة الماضية بفتح الباب للتقدم أمام الشركات لفترة تجربة جديدة في بيئة التكنولوجيا المالية. وتابع: "وصلنا ما يقارب 100 طلب حتى الآن في الفترة من 15 ديسمبر إلى 15 يناير"، وأغلبها شركات سعودية. وأشار إلى أن الشركات التي تقدمت للفترة التجريبية خلال عامي 2018 و2019، بلغ نحو 66 شركة.