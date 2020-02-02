"فيتش" تحذر: تعافي الحركة الجوية من "كورونا" سيأخذ وقتا

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تتمكن شركات إدارة المطارات العالمية من تخطي أزمة انتشار فيروس كورونا، والذي نتج عنه وقف بعض خطوط الطيران لرحلاتها الدولية إلى الصين.

وتوقعت الوكالة أن يؤثر حظر السفر في المقام الأول على المطارات الكبيرة الدولية، لكن هذه المطارات تمتاز بوجود احتياطيات نقدية قوية ويمكنها تعديل الأسعار لاسترداد التكاليف، لكن التعافي في الحركة الجوية قد يأخذ بعض الوقت.

وأوقفت شركات طيران عالمية عملياتها من وإلى الصين، ومن المتوقع أن تنضم شركات طيران أخرى في الأيام القادمة مع تفشي فيروس كورونا.