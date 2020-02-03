برنامج قِمم يفتح باب التقديم لدفعته الثالثة داخل السعودية

أعلن برنامج قِمم لتمكين القيادات الواعدة، فتح باب التقديم لطلاب البكالوريوس والماجستير داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، للالتحاق بدفعته الثالثة، اعتباراً من 28 يناير، وحتى موعد أقصاه 27 فبراير الجاري.

وسيتم إعلام 50 مرشحاً ناجحاً بقبول طلباتهم في 31 مارس، على أن يبدأ البرنامج في 2 يونيو ولمدة أسبوعين، حيث يتم اختتام البرنامج في حفل تكريم خاص يوم 13 يونيو.

يذكر أن برنامج "قمم" تأسس بمبادرة مشتركة من قبل شركة ماكنزي آند كومباني والدكتور أنس عابدين، رائد أعمال ومستشار سابق في شركة ماكنزي، بهدف استكشاف المواهب السعودية الغنية وتمكينها من المساهمة في مسيرة التحول الطموحة للمملكة.

وتم إطلاق البرنامج لتحديد وتمكين أكثر الطلاب الجامعيين الواعدين في المملكة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق الريادة في عالمنا الحالي الأكثر تطوراً وتعقيداً.

وشهد برنامج قِمم نمواً كبيراً منذ انطلاقه في العام 2018. وقد تقدم إلى البرنامج نحو 13000 طالب وطالبة في سنته الأولى، وارتفع العدد إلى 18000 طالب وطالبة في دفعة العام 2019.

وكان نحو 50% من المرشحين الخمسين الذين تم اختيارهم العام الماضي من النساء. وقد تقدم إلى البرنامج طلاب وطالبات من مختلف الاختصاصات والاهتمامات العلمية من جميع أنحاء المملكة.

ويقدم البرنامج للطلاب والطالبات الذين تم اختيارهم إرشادًا مهنيًا مباشرًا من قبل قياديين في القطاعين العام والخاص، والتدريب القيادي من خلال مهنيين وتنفيذيين يعملون في شركات مرموقة، وزيارات لمكاتب شركات محلية وعالمية رائدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عضوية في شبكة خريجي قمم، وحصولهم على وسام تقديراً لتميزهم في حفل تكريمي رفيع المستوى بعد إكمالهم للبرنامج.

وقال عبد الله سعيدان، الشريك المساعد في ماكنزي الشرق الأوسط: ‎"نؤمن بأن للشباب قدرة هائلة على التأثير المباشر على التحولات والتطورات الجارية. وإن المبادرات الاستراتيجية، مثل برنامج قمم، تبرز بعض الأسباب التي تدفع المملكة للتفاؤل بمستقبلها. ويظهر ذلك في تطور ونمو برامج تطوير المواهب".

وقال الدكتور أنس عابدين، الشريك المؤسس لبرنامج قِمم: "يوفر برنامج قمم للمواهب الشابة نفاذاً مباشراً إلى بعض من أبرز القادة من القطاعين العام والخاص في المملكة. وسوف تمكنهم جلسات الإرشاد والتوجيه والنصائح المهنية التي يتلقونها من تحقيق طموحاتهم الكبيرة وتجاوز العقبات في طريقهم".

ويستهدف برنامج قِمم طلاب البكالوريوس والماجستير في أي جامعة سعودية، إضافة إلى الطلاب السعوديين الذين يدرسون في شهادات البكالوريوس والماجستير بجامعات خارج المملكة. وسيتم اختيار الزملاء في البرنامج بناءً على إنجازاتهم الأكاديمية، ومستوى مبادرتهم أو أنشطتهم خارج إطار الجامعة، وما يظهرونه من مسؤولية اجتماعية وخدمة للمجتمع.