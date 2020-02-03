بيانات رسمية: اقتصاد هونغ كونغ انكمش بنسبة 1.2% في 2019

كشفت بيانات رسمية انكماش اقتصاد هونغ كونغ بنسبة 1.2% في 2019.

يأتي هذا الانكماش بعد أيام من قيام موديز بخفض تصنيف هونغ كونغ الائتماني من أيه.أيه 3 إلى أيه.أيه 2 وهو ما يمكن أن يضر بسمعتها الاقتصادية على المدى الطويل، وقد يؤدي إلى اضطراب المؤسسات المالية للمدينة.

وذكرت وكالة موديز أن السبب وراء خفض التصنيف الائتماني لهونغ كونغ، هو عدم فاعلية تعامل السلطة التنفيذية والذراع التشريعية للحكومة في هونغ كونغ مع الاضطرابات الأخيرة، وهو ما يشير إلى أن مؤسسات الحكم أضعف من تقديرات موديز السابقة.

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في الوقت نفسه، عدلت مؤسسة موديز النظرة المستقبلية لهونغ كونغ من "سلبية" إلى "مستقرة"، وهو ما يعني أنها لا تتوقع تغييراً في التصنيف الائتماني للمدينة خلال الأشهر الستة المقبلة.

يذكر أن هونغ كونغ تشهد مظاهرات واضطرابات منذ يونيو/حزيران الماضي عندما اندلعت الاحتجاجات المناوئة للحكومة بسبب قانون جديد بشأن ترحيل المطلوبين إلى بر الصين الرئيسي، والذي اعتبرته المعارضة تهديداً للحكم الذاتي الذي تتمتع به المدينة في علاقتها مع السلطة المركزية في بكين.

وقبل أيام، قالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، إن الاحتجاجات التي شهدتها المدينة التي تحكمها الصين على مدى أشهر لم تقوض وضعها كمركز مالي عالمي.

وأضافت: "قوة المدينة وقدرتها على التكيف تماماً مثل أنظمتنا المالية لم تتقوض على الرغم من حقيقة أننا واجهنا اضطرابات اجتماعية وتحديات ضخمة".