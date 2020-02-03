تراجع حاد بصادرات الحديد المصري في 2019.. والإسمنت يقفز

كشف تقرير رسمي حديث، تراجع صادرات مصر من الحديد خلال العام الماضي بنسبة 34%، لكن في المقابل، ارتفعت صادرات الإسمنت بنسبة 6%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، أن إجمالي قيمة صادرات مصر من "الإسمنت" و"الحديد الصب الصلب" خلال العام الماضي بلغتنحو 843 مليون دولار، مقابل نحو 1.192 مليار دولار خلال 2018 بتراجع بلغت نسبته 41.3%.

وأظهر التقرير تراجع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب خلال العام الماضي بنحو 34% لتسجل نحو 690 مليون دولار مقارنة بنحو 1.048 مليار دولار في 2018.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحديد الصب والصلب بما قيمته 203 ملايين دولار، تلتها في المرتبة الثانية إسبانيا بما قيمته 51 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة حل السودان بما قيمته 50 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بما قيمته 41 مليون دولار. وبلغت صادرات الحديد الصب والصلب خلال العام الماضي إلى إيطاليا نحو 37 مليون دولار، تلتها كندا بما قيمته 32 مليون دولار، وفي المرتبة السابعة جاء الأردن بقيمة صادرات بلغت نحو 29 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات الحديد الصب والصلب إلى اليمن خلال العام الماضي نحو 25 مليون دولار، تلتها كينيا بنحو 25 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة والأخيرة جاءت الجزائر بقيمة 24 مليون دولار.

في المقابل، ارتفعت صادرات مصر من الإسمنت خلال العام 2019 بنسبة 6% لتبلغ ما قيمته 153 مليون دولار، مقابل نحو 144 مليون دولار خلال العام 2018.

وخلال العام الماضي، تمكنت مصر من تصدير الأسمنت لنحو 67 دولة منهم 14 دولة لأول مرة. واحتلت ليبيا المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 73.452 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة الأميركية بما قيمته 12.522 مليون دولار، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بما قيمته 11.548 مليون دولار، ثم كينيا في المرتبة الرابعة بقيمة 9.656 مليون دولار.

وبلغت صادرات مصر من الأسمنت إلى اليمن التي جاءت في المرتبة الخامسة نحو 5.933 مليون دولار، تلتها في المرتبة السادسة أوغندا بما قيمته 5.486 مليون دولار، وفي المرتبة السابعة جاء لبنان بما قيمته 4.923 مليون دولار.

واحتلت فلسطين المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 3.897 مليون دولار، ثم حل السودان في المركز التاسع بقيمة 3.768 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة والأخيرة جاء الأردن بنحو 3.691 مليون دولار.