هكذا تسببت "خليها تصدي" في تراجع واردات مصر من السيارات

أشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن القيمة الإجمالية للواردات المصرية من السيارات بلغت نحو 5.34 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل نحو 6.36 مليار دولار خلال شهر نوفمبر من العام 2018 بنسبة تراجع بلغت نحو 16.1%.

ويعاني سوق السيارات في مصر من أزمات حادة وعنيفة مع انتشار حملة "خليها تصدي" التي تسببت في تراجع كبير في إجمالي مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية، حيث تتهم الحملة وكلاء ومستوردي السيارات في مصر بالمبالغة في وضع أرباح كبيرة تتجاوز أسعار السيارات المستوردة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر حول التجارة الخارجية لشهر نوفمبر الماضي، وجود 9 بنود لأهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها، والتي تتمثل في منتجات بترول، وحديد أو صلب، وسيارات ركوب، وأدوية ومحضرات صيدلة، ولدائن بأشكالها الأولية، ولحوم، وأجهزة تلفون للأفراد، وخشب ومصنوعاته، وأجزاء السيارات.

ووفقاً للبيانات والأرقام المتاحة، فقد بلغت قيمة الواردات المصرية من منتجات البترول 409.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 517 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 20.8%. كما بلغت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد أو صلب 205.8 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 357.5 مليون دولار في نوفمبر قبل الماضي، بنسبة تراجع بلغت 45.2%.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى أن قيمة الواردات المصرية من سيارات الركوب بلغت نحو 198.8 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 275.6 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 27.9%. فيما بلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 192.6 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 220.5 مليون دولار في نوفمبر من العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 12.7%.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الواردات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية بلغت نحو 187.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 229 مليون دولار في نوفمبر 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.2%. كما بلغت قيمة الواردات من لحوم 140.3 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 185.3 مليون دولار في نوفمبر من العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 24.3%.

وبلغت قيمة الواردات من أجهزة تلفون للأفراد نحو 107.1 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 121.8 مليون دولار في نوفمبر قبل الماضي، بنسبة تراجع بلغت 14.9%. كما بلغت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 101.9 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 121.8 مليون دولار في نوفمبر من العام 2018، بنسبة تراجع بلغت 16.3%.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الواردات من أجزاء السيارات بلغت نحو 71.2 مليون دولار في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 87.3 مليون دولار في نوفمبر قبل الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 18.4%.